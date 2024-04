Genoa, Gilardino resta la prima scelta. Due alternative d'esperienza se non rinnova

Da un giovane rampante a un esperto di sicuro affidamento.In attesa di capire se il rapporto conin scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, verrà prolungato anche per le prossime stagioni, il Genoa si guarda attorno alla ricerca di possibili alternative a cui affidare la propria panchina.Tra i nomi sondati, secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione genovese di Repubblica, ci sarebbero anche quelli di due tra gli allenatori più esperti del calcio italiano: il grande e mai dimenticato exLa via più suggestiva è certamente quella che porta all'attuale tecnico dell'Atalanta, protagonista in rossoblù di alcune stagioni rimaste nella storia del club più antico d'Italia. Arrivare al 66enne di Grugliasco non è tuttavia semplice. Soprattutto nel caso in cui i bergamaschi dovessero conquistare la qualificazione in Champions League in vista della prossima stagione.

Più percorribile, almeno sulla carta, sembra la pista che conduce dalle parti di Maurizio Sarri, reduce dalla risoluzione contrattuale con la Lazio e ancora alla ricerca di una nuova avventura professionale. Entrambe le soluzioni rappresenterebbero il cosiddetto usato sicuro ma, come ricorda il quotidiano, al momentoal quale nei giorni scorsi è stato prospettato un importante rinnovo contrattuale con relativo adeguamento salariale.