Genoa, i convocati per il Bologna: fuori De Winter, torna Messias

Sono 24 i giocatori del Genoa convocati da Alberto Gilardino in vista dell'ultima gara di campionato, quella in programma questa sera al Luigi Ferraris contro il Bologna.Come preannunciato ieri in conferenza stampa dal tecnico rossoblùalle prese con un infortunio muscolare che non dovrebbe metterne in dubbio la partecipazione ai prossimi Europei con la nazionale del Belgio. Si rivede, invece, Junior Messias, che quasi certamente partirà dalla panchina.Questo l'elenco completo dei convocati:Martinez, Leali, SommarivaBani, Cittadini, Haps, Martin, Matturro, Sabelli, Spence, Vasquez, Vogliacco

Badelj, Bohinen, Frendrup, Malinovskyi, Strootman, Thorsby,Ankeye, Ekuban, Gudmundsson, Vitinha, Retegui, Messias