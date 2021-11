Si è spento questa mattina all'età di 86 anni Luciano Piqué, ex difensore del Genoa a cavallo tra gli anni '50 e '60.



Veneziano di nascita, dopo aver militato in diverse formazioni locali, Piqué approdò in rossoblù a 23 anni nell'estate 1959, proveniente dall'Udinese. Con il Grifone giocò due stagioni, totalizzando 65 presenze e due reti. Successivamente passò al Padova, per poi far ritorno in Liguria nella seconda parte della carriera indossando le maglie di Savona, Entella e Alassio.