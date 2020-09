Il primo giro di tamponi anti-covid eseguiti questa sera dal Genoa a seguito della positività riscontrata oggi in Mattia Perin ha dato esito negativo in tutti i tesserati rossoblù.



Come prevede il protocollo sanitario, nelle prossime ore il gruppo squadra del Grifone verrà sottoposto ad un secondo giro di tamponi. Nel caso in cui non dovessero nuovamente registrarsi positività, tutto l'organico a disposizione di mister Maran, ad eccezione ovviamente di Perin, partirà per Napoli dove alle 18 ci sarà la sfida alla formazione di Gattuso.



La gara con i partenopei, inizialmente programmata per le 15, è stata infatti spostata in avanti di tre ore proprio per permettere al Genoa di completare il protocollo di analisi previsto in caso di positività di un tesserato.