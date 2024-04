Genoa, ora c'è anche la certezza matematica: è salvezza!

Una salvezza in poltrona: è quella ottenuta ieri dal Genoa.I risultati maturati nel weekend di Serie A hanno constatato lanazionale da parte dei rossoblù, senza che questi, dopo una stagione giocata alla grande debbano neppure mettere piede in campo.In attesa di chiudere il 34° turno di A, ospitando questa sera a Marassi il Cagliari in posticipo,. Con quattro partite ancora da disputare Sassuolo e Salernitana (quest'ultima già retrocessa) non possono più arrivare a 39 punti, quota a cui staziona il Genoa. Soglia che invece potrebbe essere centrata dall'Udinese, attuale terz'ultima forza del torneo., tuttavia,invischiata nella zona rossa della classifica, facendo retrocedere una tra Empoli, Cagliari o Frosinone.

Per la prima volta del 2014-15, quando con Gian Piero Gasperini in classifica arrivò al sesto posto finale, il Genoa può considerarsi salvo con cinque turni d'anticipo rispetto al triplice fischio del campionato.