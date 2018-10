Prosegue il casting del Genoa lungo la fascia sinistra.



Come ammesso di recente sia dal presidente Enrico Preziosi che dal neo tecnico Ivan Juric, a gennaio il Grifone si butterà sul mercato alla ricerca di un giocatore che sappia coprire le due fasi lungo la corsia mancina.



Ai nomi già annotati da tempo sui taccuini rossoblù di Achraf Lazaar del Newcastle e di Antonio Barreca del Monaco ora si aggiunge quello di Jordan Lukaku della Lazio.



Come fa notare questa mattina Il Secolo XIX l'esterno belga non sembra rientrare più nei piani di Simone Inzaghi, che non a caso in questa stagione non l'ha utilizzato neppure un minuto. Il Genoa quindi potrebbe farci un pensierino dando all'unico attuale interprete del ruolo, capitan Criscito, la possibilità di agire sulla linea difensiva e non più su quella mediana nel 3-5-2 pensato da Juric.