Enrico Preziosi fa sul serio. Dopo aver annunciato lo scorso lunedì l'intenzione di lasciare dopo oltre 16 anni la presidenza del Genoa, il re dei giocattoli è all'opera per rintracciare soggetti interessati a comprare il pacchetto di maggioranza del club più antico d'Italia.



Ma se la ricerca di un nuovo proprietario non sarà un'impresa rapida, il passaggio di responsabilità in altre mani avverrà presumibilmente in tempi molti brevi. Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, infatti, la poltrona più importante di Villa Rostan verrebbe presto occupata da Alessandro Zarbano, attuale amministratore delegato rossoblù e da anni uomo di fiducia di Preziosi, che in ogni caso resterebbe almeno per il momento proprietario del club.