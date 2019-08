Grazie ad una doppietta di Gianluca Scamacca l'Ascoli supera il Trapani 2-0 nel terzo turno di Coppa Italia e si guadagna la sfida dei sedicesimi di finale con il Genoa.



Ad inizio dicembre saranno quindi i msrchigiani ad affrontare il Grifone nella prossima gara della seconda competizione nazionale.



Al Del Duca questa sera i bianconeri hanno liquidato il Trapani trascinati da due reti del giovane bomber di scuola Roma. Scamacca, autore di una doppietta già nel turno precedente di Coppa Italia, è andato in gol in avvio di ripresa per poi chiudere i conti a 10 minuti dal triplice fischio.