E' un Genoa letteralmente scatenato sul mercato quello che domenica prossima è atteso dall'esordio in campionato sul campo della Roma. Il patron Enrico Preziosi non si accontenta degli arrivi di Jaroszynski, Barreca, Agudelo, Saponara, Pinamonti, Gumus, Zapata e del colpaccio Schone (oltre alle conferme di Romero e Radu) e mette nel mirino un ulteriore obiettivo per rinforzare la rosa di Aurelio Andreazzoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Grifone si inserisce a pieno titolo nella corsa per Gregoire Defrel, attaccante in esubero dalla Roma reduce da una stagione in prestito con la maglia della Samp. Sulle tracce del francese ci sono pure Atalanta e Cagliari.