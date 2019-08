Tra i giocatori in esubero nell'attuale organico del Genoa c'è anche il brasiliano Sandro.



Rientrato a Pegli dopo il semestre di prestito all'Udinese, il trentenne di Riachianho non rientra nei piani di Aurelio Andreazzoli che peraltro in mezzo al campo, dopo i recenti e numerosi arrivi, ha davvero l'imbarazzo della scelta. Da settimane i dirigenti rossoblù sono così alla ricerca di una nuova collocazione per lui, missione che si sta rilevando tutt'altro che semplice.



A frenare la partenza dell'ex centrocampista del Tottenham e della nazionale verde-oro è soprattutto una tenuta fisica che non sembra dare troppe garanzie, visti i numerosi e continui infortuni di cui cade spesso vittima. Inoltre, a suo sfavore, Sandro ha pure un ingaggio da 1,1 milioni di euro netti all'anno che per molti club nostrani rappresenta un ostacolo insormontabile. Resterebbe la pista estera, magari in campionati di secondo livello ma con capacità economiche elevate.



Nei mesi scorsi qualche timido sondaggio era arrivato dagli Emirati Arabi ma poi non se ne fece nulla, soprattutto per volontà del diretto interessato, convinto di avere ancora molto da dare nel calcio che conta. Sensazione confermata ad ogni allenamento o partita amichevole nella quale viene chiamato in causa nella quale Sandro dimostra di non tirarsi mai indietro.