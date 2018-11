Lesione muscolare di primo grado: questo l'esito fornito dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto di ieri Sandro dopo l'infortunio accusato nel corso della sfida contro l'Inter.



Un guaio fisico di entità media che con ogni probabilità verrà il brasiliano lontano dai campi almeno per le prossime tre o quattro settimane. Niente Napoli quindi per l'ex Benevento ma anche niente derby con la Sampdoria. Nonostante la sosta per le nazionali appare Infatti molto difficile per Sandro il pieno recupero entro il 24 novembre, data della stracittadina genovese.



Qualche speranza in più c'è di rivederlo in campo per la trasferta nella Torino granata di inizio dicembre, o al massimo nel successivo impegno casalingo contro la Spal.



Il candidato numero uno a prenderne il posto in cabina di regia è il reintegrato Miguel Veloso, che mercoledì scorso con il Milan ha fatto il suo terzo debutto in rossoblù.