Gimenez e il Milan: "Quando mi hanno chiamato ho pensato: 'Wow'"

AFP via Getty Images

MILAN-GIMENEZ: 72 ORE DECISIVE

Ilcerca ancora, lui ricorda il primo approccio: "".I rossoneri hanno individuato nel centravanti delil nome giusto per rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte della stagione. Una trattativa complessa negli ultimi giorni del mercato invernale, ma non una novità.Già la scorsa estate il Diavolo aveva tentato di assicurarsi il classe 2001 con un tentativo last minute non andato a buon fine. E proprio su questo approccio è tornato il giocatore.

- Gimenez infatti è stato il protagonista dell'ultimo episodio del podcast messicano We Are Brave ed è tornato a parlare del mancato trasferimento al Milan della scorsa estate. Sottolineando di essere rimasto affascinato dall'interesse dei rossoneri, un dettaglio che alimenta le speranze dei tifosi di vedere questa volta un finale diverso per la trattativa.- "Stavo continuando a migliorare, anche se la gente i media non lo volevano ammettere, ma le statistiche parlavano per me. E ci furono interessamenti. Così arrivò il Nottingham Forest - tutti lo sanno -, che fece un’offerta al Feyenoord. Il Feyenoord non era convinto dell'idea e mi chiese cosa volevo fare. Io avevo altri club che mi parlavano e dicevano che avrebbero fatto anche loro deglle offerte per me. Potevo andare a Nottingham ma rischiavo di perdere le altre. Così decisi di non andare e di aspettare per vedere cosa succedeva. Nei giorni seguenti non succedeva nulla. Io ero convinto che fosse arrivato il momento giusto per andare via dopo due anni in cui avevo vinto quasi tutto con la maglia del Feyenoord".

- ", ci sei costato una grande opportunità di guadagno. Non con malizia chiaramente, capisco gli interessi del club. Dovetti restare. Sono successe tante situazioni del genere e ho imparato a fidarmi ciecamente di Dio e oggi vado avanti con la stessa energia. So che Dio mi tiene qui per un motivo.".

- "Credo in una cosa molto importante: se tu lo metti sul tavolo, ti metti più pressione. Voglio essere il calciatore messicano con più gol. Farò tutto il possibile per riuscirci. Voglio andare in una delle migliori squadre del mondo. Non dico quale perché se no non si avvera (ride, ndr). Voglio fare la storia come giocatore messicano".