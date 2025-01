Milan, Furlani non va a Zagabria e tratta Gimenez: Feyenoord deluso, ecco la prossima mossa rossonera

Santiago Gimenez non è un giocatore che molla alla prima difficoltà. Sia in campo che fuori, lotta sempre per il proprio obiettivo, per un gol. Dopo due anni e mezzo al Feyenoord, con 45 gol in 73 partite totali in Eredivisie, vorrebbe provare la sensazione di esultare nella Scala del Calcio, per la la passione dei tifosi di fede rossonera. Dopo averlo solo sfiorato la scorsa estate, Santi spera che il Milan trovi presto un accordo con il Feyenoord. La trattativa tra i club va avanti ma, allo stato attuale, con una netta distanza sulle cifre dell’affare.



FURLANI RESTA- Ci sono indizi che vanno segnalati all’interno di una trattativa tanto complessa come quella tra Feyenoord e Milan per Gimenez. Giorgio Furlani, tifoso rossonero nonché CEO del Milan, non farà parte della spedizione a Zagabria dove il Diavolo si giocherà la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League contro la Dinamo di Fabio Cannavaro. Arrivano conferme all’indiscrezione della collega Alessandra Gozzini per la Gazzetta dello Sport. Il motivo è molto semplice da intuire: la volontà è quella di portare al traguardo una negoziazione tanto complicata quanto importante per il futuro del club. Perché Gimenez, attaccante messicano classe 2001, rappresenta un investimento che il Milan deve cercare di fare.

Diversi media olandesi e messicani hanno raccontato, nella giornata di ieri,Da Rotterdam si aspettavano argomenti economici ben più importanti rispetto ai 27 milioni di base fissa più diversi bonus e un 10% sulla futura rivendita proposti dal club di via Aldo Rossi. La trattativa però va avanti con Giorgio Furlani che sta studiando la seconda offerta da sottoporre all’attenzione degli olandesi.



TEMPISTICHE- Il Feyenoord è un osso duro sul calciomercato e su Gimenez vorrebbe resistere fino al termine. Al giocatore però, la scorsa estate, era stato detto che dinanzi a un’offerta importante avrebbero concesso il semaforo vedere. Per questo motivo il Milan non ha battuto una ritirata ma continua a dialogare con l’agente Pimenta: l’accordo sui termini contrattuali è stato trovato ( 2,5 milioni a stagione fino al 2028 con opzione per un altro anno ancora) ma ora bisogna alzare, di tanto, l’offerta al Feyenoord. Per arrivare almeno a quota 43/44 con i bonus. Di sicuro una decisione definitiva non arriverà prima di giovedì/venerdì perché sia il Feyenoord che il Milan vorrebbero concentrare la propria attenzione sulle prossime, decisive, sfide di Champions League. In attesa che in questa partita a scacchi sia proprio il Diavolo a fare scacco

matto.