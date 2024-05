Milan-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Partita: Milan-Salernitana

Data: sabato 25 maggio 2024

Orario: 20.45

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Dove vederla: la partita Milan-Salernitana può essere vista in streaming su Dazn, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast).

Telecronaca Dazn: Dario Mastroianni e Massimo Ambrosini.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Milan-Salernitana su DAZN

GUARDA SU DAZN

Consi chiude il sipario sulla stagione del club rossonero e di Stefano Pioli da allenatore dei rossoneri e per la 38a e ultima giornata del campionato di Serie A 2023/24 a San Siro ci sarà la passerella finale sia del tecnico che di Olivier Giroud, altro addio annunciato da tempo. Davanti ci sarà la Salernitana, già da tempo retrocessa e che da tempo sta pensando a come ricostruire e ripartire dalla Serie B.

Pioli sceglie Mirante fra i pali al posto dell'infortunato Maignan e stravolgerà il centrocampo con Florenzi in mezzo al campo. Titolarissimo Giroud per il match di addio, ma non mancheranno Rafael Leao e Theo Hernandez. In casa Salernitana Tchaouna chiuderà la stagione da centravanti. Chance per Pellegrino e Kastanos.(4-2-3-1):Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Florenzi, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Giroud.(3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidis, Pellegrino; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Kastanos, Candreva; Tchaouna.