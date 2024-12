Gol, effetto Champions League e i volti nuovi: il confronto tra Italiano e Thiago Motta ha un vincitore

A 24 ore di distanza dalla sfida tra il suo Bologna, erede proprio di quello che ha conquistato la sua prima storica partecipazione alla Champions League sotto la guida del suo predecessore ed attuale tecnico della Juventus,Come nel suo stile, apprezzato sin dai tempi del Trapani e riproposto con successo pure nelle avventure con Spezia e Fiorentina, Italiano ha deciso di stoppare quello che a Bologna è divenuto ormai un facile refrain.e promuovano – dopo un inizio di stagione di adattamento – il lavoro che lui e il suo staff sono riusciti a creare in poco meno di metà campionato.- Queste le parole di Vincenzo Italiano sul raffronto con Motta, in conferenza stampa: "Da quando sono arrivato il nostro modo è molto molto simile, poi fermiamoci lì. Tanti calciatori importanti non ci sono più, abbiamo iniziato un discorso con tanti nuovi giocatori giovani, per me la dobbiamo finire. Lavoriamo per continuare su questi numeri, però continuare così ogni settimana, non mi sta piacendo".manca all'appello il famoso match col Milan dello scorso 26 ottobre, rimandato per maltempo –che, in virtù di una seconda metà di stagione al ritmo di 36 punti in 19 partite, riuscì a portare uno straordinario ed impensabile traguardo come il pass per la massima competizione europea.ma la concorrenza non era certo così numerosa e composita.- Una differenza sostanziale – Fiorentina, Lazio, Atalanta e soprattutto il Napoli stanno rendendo molto meglio dell'anno scorso, prendendo il posto di Milan e Juventus nelle posizioni di vertice – ma non l'unica., che pareggiò 6 delle prime 10 gare (una tendenza ribadita nel principio della sua avventura alla Juventus) prima di iniziare il suo decollò,, dimostrando dunque la capacità di saper cambiare scenario senza subire conseguenze.- Poi evidentemente c'è l'aspetto più significativo, quello legato alLa qualità nei singoli e nel collettivo che è cambiata parecchio: avere– ma anche- che Thiago Motta ha saputo plasmare è una cosa, non poterne disporre e ricreare gli stessi automatismi con ragazzi più giovani e quindi meno esperti è un altro. Di contro, Italiano sta riscoprendo calciatori come Ndiaye, Odgaard e Karlsson e facendo emergere il pieno potenziale di Santiago Castro.