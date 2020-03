Capace di imprese eccezionali con l’Atletico Madrid e cavalcate trionfali con la Nazionale Francese, con la quale si è laureato Campione del Mondo nel 2018 e terzo classificato al Pallone d’Oro dello stesso anno. La scorsa estate, la scelta di cambiare aria e la guerra ai colchoneros per far valere la clausola da 120 milioni di euro , pagata poi dal Barcellona.in Liga ha segnato 1 gol in tutto il 2020, 8 marcature totali condite da 4 assist. A questo punto della stagione, lo scorso anno era già a quota 12 centri e 6 assistenze per i compagni,: se in blaugrana è stato sostituito 10 volte solo nelle ultime 16, lo scorso anno ne ha giocate 37 su 38 da titolare (scaldando la panchina solo per 126 minuti), di cui 4 con la fascia da capitano sul braccio.3 gol nelle prime 3 partite del 2019, da giugno in poi 1 centro nelle successive 8 gare (contro Turchia, Albania, Andorra, Islanda, Moldavia).Infatti, secondo il portale Transfermarktda giugno 2019 ad oggi, passando da 150 milioni di euro a 120.All’alba dei trent’anni non è mai facile cambiare ruolo in campo, men che meno se ti chiami Antoine Griezmann e di mestiere fai la seconda punta.In campo è spaesato, nello spogliatoio...pure: in un’intervista concessa al sito della UefaDichiarazioni che stonano con l’esuberanza fatta vedere ai tempi dell’Atletico Madrid, che culminava con balletti di gruppo ad ogni rete e una chiara unità d’intenti tra compagni e allenatore. Si fanno quindi sempre più insistenti le voci di un divorzio anticipato , con all’orizzonte, nel caso in cuipartisse in estate: non è un mistero che l’argentino sia l’obiettivo dichiarato del Barcellona, con Messi che ha da tempo dato la benedizione per l’attaccante nerazzurro , aprendo di fatto al clamoroso scambio.