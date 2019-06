Per l’Inter è fondamentale nei progetti futuri, ma intanto in giro per l’Europa c’è già chi ha messo gli occhi su Lautaro Martinez, protagonista di una buona Coppa America con la maglia dell’Argentina. Per averlo, i nerazzurri hanno dovuto bruciare la concorrenza dell’Atletico Madrid e hanno potuto farlo anche grazie ai buoni uffici di Milito e Zanetti. Un blitz da circa 25-30 milioni di euro, che oggi vale già quasi il doppio. L’entourage del calciatore argentino ha già parlato con l’Inter e ricevuto le dovute rassicurazioni, il ragazzo è assolutamente centrale in quelli che sono i piani della società nerazzurra, ma è altrettanto vero che Conte ha chiesto sia Dzeko che Lukaku e per questo motivo la titolarità sarà tutta da guadagnare.



LA STIMA DI MESSI - La concorrenza non spaventa Lautaro, anzi lo stimola, ma è altrettanto vero che l’ex Racing non può rimanere indifferente di fronte ai complimenti di Leo Messi, leader e fuoriclasse dell’Argentina che in Nazionale lo ha alletto come suo partner ideale per l’attacco. Tra i due c’è una bella amicizia oltre che stima e proprio Messi sembrerebbe il primo promotore dell’eventuale trasferimento di Lautaro da Milano alla catalogna. Il Barcellona, scrivono in Spagna, è disposto a fare follie per la punta classe ’97, che dopo un anno di apprendistato agli ordini di Spalletti vorrebbe essere considerato maggiormente dall’Inter.



PEPITA D'ORO - Conte lo studia in Coppa America e attende impaziente di averlo in ritiro per testarne da vicino le qualità. Per l’Inter Lautaro è un intoccabile, non è sul mercato, ma potrebbe trovarsi di fronte ad offerte inattese e a quel punto sarà necessario prendere in fretta una decisione. I nerazzurri sono in parola con l’entourage di Lautaro: “Presto ci vedremo e parleremo di adeguamento contrattuale e rinnovo”. Ausilio e Marotta sanno di avere tra le mani un talento da coltivare, ma sembra essersene accorto anche il Barcellona di Messi e per questo motivo non è assolutamente da escludere un’offensiva da parte dei catalani.