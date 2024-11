Gyokeres re del gol del 2024. La Serie A sparisce dalla TOP10, Cristiano Ronaldo meglio di Lautaro Martinez

In fin dei conti,del pianeta, soprattutto alla voce attaccanti, e uno di quelli dal valore di mercato più alto,Considerando le statistiche collezionate tra Sporting Lisbona e Svezia, Gyokeres ha staccato tutti i concorrenti, toccando quota 48 gol. E da qui a fine dicembre il conteggio può salire ulteriormente...L'aspetto curioso è che alle sue spalle si piazzano veri e propri insospettabili del gol, capaci di sorpassare veri e propri totem come, che da gennaio ad oggi ha siglato qualcosa come 36 reti con Bayern Monaco ed Inghilterra, oPersino, un'altra macchina programmata per segnare, è nettamente alle spalle del numero 9 svedese che adesso tutti vogliono, mentre i 30 del sempiternosono un inno alla resilienza di un giocatore infinito.In questa classifica, tra i dieci migliori marcatori dell'anno solare 2024 non c'è nemmeno un giocatore italiano e neanche un rappresentante della Serie A.Colpa di una prima parte di stagione con l'Inter figlia delle fatiche con l'Argentina, con cui la media realizzativa invece è rimasta altissima.