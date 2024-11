Gyokeres: "Voglio finire la stagione allo Sporting. Amo stare qui"

AFP via Getty Images

Viktor Gyokeres è l'attaccante del momento dopo ie le 23 reti in 18 partite. Il nome del centravanti greco dellosoprattutto dopo il passaggio diUn approdo che ha scatnato le indiscrezioni su un possibile trasferimento di Gyokeres già a gennaio.FINO A FINE STAGIONE - Ci ha pensato lo stesso attaccante, però, intervistato da Fotbollskanalen, a spegnere le voci su un trasferimento a gennaio, non solo al Manchester Unted. Al momento, infatti,è concentrato solo sullo Sporting: "Mercato di gennaio? Non gli do importanza.Una nuova squadra? Vedremo quando sarà il momento. Voglio giocare, questo è fondamentale, ma ci saranno anche altri fattori".

. Sono triste per il fatto che abbia lasciato lo Sporting, ma abbiamo compreso la sua scelta. Per me ha significato molto perché mi ha aiutato a crescere”.