(con l’assistenza finanziaria del Qatar Sports Investiments di Nasser Al Khelaifi, il presidente del PSG)(Alessandro Barnaba, appoggiato da Edoardo Garrone)Nelle ore precedenti il match fra Sampdoria e Sassuolo, venerdì sera, le parti hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del club alla cordata Radrizzani-Manfredi-Al Khelaifi.(Lanna, Romei, Panconi e Bosco)Non tutti gli step tuttavia sono stati superati. Resta aperta la questione legata al trust che incapsula la Sampdoria, la cui vendita deve procurare la finanza esterna per salvare le due aziende del gruppo Ferrero (Farvem e Eleven Finance) in concordato preventivo.Di questo parlerò oltre. Nel preliminare siglato ieri sera è stata inserita la clausola che consente agli acquirenti di rivalersi su Ferrero qualora emergessero situazioni contabili non rilevate.. In parole povere, l’acquirente per ottenere il via libera ha dovuto una serie di condizioni. Anzitutto la concessione del prestito- ponte (il cosiddetto bridge) di 35 milioni, erogato in via di assoluta urgenza da Banca Sistema (uno dei creditori della Sampdoria) che consentirà il pagamento immediato degli stipendi dei calciatori (circa 13,5 milioni) e delle altre scadenze fiscali e previdenziali fissate a maggio.Seconda garanzia: il rimborso integrale dei debiti bancari assistiti dalla garanzia Sace (ossia dello Stato) a favore di Banca Sistema, Banca Maquairie e Banca Progetto, debiti che ammontano a 54 milioni. Quindi i debiti con l’Erario (13 milioni) per i quali un recente decreto del governo consente entro il 30 giugno di procedere alla rottamazione del 40%, con pagamento rateale in quattro anni: poco più di 8 milioni., nella giornata di ieri “Gastio Capital è asset manager dell’operazione – si leggeva – nella quale investono Aser Ventures e Qatar Sports Investments”. La conferma della presenza nel deal della branca sportiva del fondo sovrano qatariota Qatar Authority (proprietario del PSG di Messi) ha tranquillizzato le banche e favorito l’erogazione del prestito ponte che salverà la società dal default.In futuro potrebbero accedere al club blucerchiato anche i San Francisco 49esrs, soci di Radrizzani nel Leeds con i quali il manager italiano è in trattativa per la cessione della sua quota azionaria.Domani la squadra inglese conoscerà il proprio destino (se non batte il Tottenham scende in Championship) e nel caso peggiore la valutazione del 51% di Radrizzani scenderebbe da 420 e 150 milioni di sterline. Tanti soldi, comunque, che andranno reinvestiti., in particolare i fornitori, ai quali ha garantito il pagamento del 70% delle spettanze, circa 2,8 milioni di euro.(e conseguentemente centinaia di posti di lavoro) che da anni collaborano con la Sampdoria fornendole ogni genere di servizi: trasporti, ristorazione, pulizie, stewards allo stadio, vigilanza ecc ecc.(“pensateci voi”,aveva detto al cda). Inoltre, soddisfazione delle banche in misura inferiore alla garanzia Sace e per i creditori un rimborso non superiore al 50% dei rispettivi crediti. Una proposta che è stato facile per i membri del cda respingere al mittente.In agenda tra oggi e domani c’è un incontro fra il trustee Vidal e i rappresentanti di Radrizzani. E’ accertato che sotto una certa soglia (26,5 milioni di euro) per le disposizioni del trust non si può scendere, Ferrero giocherà al rialzo ma senza esagerare. Perché: 4,5 milioni per Farvem entro 16 mesi e 21,5 milioni per Eleven Finance entro 30 mesi da oggi. Tempi estremamente comodi, dunque.. In quella sede, se tutto sarà stato risolto, Massino Ienca, l’ad unico di Sportspettacolo Holding, la srl che possiede la Sampdoria, annuncerà la cessione del club e l’accordo intervenuto con Ferrero.