, parlando pubblicamente dell'interesse di altri club. Ma la famiglia Icardi è unita e non si può dividere:, non facciamo brutti scherzi. Per un motivo molto semplice.avranno bisogno di un nuovo centravanti nel caso partanoper questi grandi club europei. InveceSe l'Inter cedesse subito al "ricatto" di Wanda Nara, darebbe un segnale di debolezza al resto della squadra e tutti i calciatori sotto contratto (a partire da Skriniar) si sentirebbero autorizzati a seguire la stessa strategia. InveceGIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com