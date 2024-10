AFP via Getty Images

Milan, Barcellona e Manchester City su Reijnders: rinnovo prioritario

32 minuti fa



Nelle ultime ore, come riporta Il Corriere dello Sport, il Milan ha avviato i primi contatti per il rinnovo di contratto di Tijjani Reijnders. La scadenza del suo attuale accordo è nel 2028, ma l’interessamento di big europee come il Manchester City e il Barcellona stanno spingendo il club di Via Aldo Rossi a blindare l'olandese.



L’idea è estendere di almeno un’altra stagione il contratto e migliorare il salario (Reijnders percepisce attualmente un ingaggio da 1,6 milioni di euro, ma dalla società sono arrivate aperture alla possibilità di raddoppiare l’attuale ingaggio), una volontà che arriva da entrambi le parti di chiudere il rinnovo.