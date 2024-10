Leao, il grande freddo con Fonseca e i precedenti con Pioli. Milan, cosa filtra sui rumors da Barcellona

In mezzo, una sostituzione - nell’ultima di Champions League contro il Bruges - a mezz’ora dalla fine e coincisa con l’improvvisa scossa di adrenalina impressa alla partita dal subentrato Okafor (e da Chukwueze sulla fascia opposta).Che, sia in modo pacato e signorile che con piglio più deciso all'occorrenza (basti pensare alla conferenza infuocata pre-Udinese), sta cercando di imporre la sua legge a Milanello e nello spogliatoio. Gioca chi sta meglio e chi è disposto ad anteporre il bene della squadra al proprio ego.Eppure,che durante la sua permanenza ebbe il merito di tirare fuori la versione ad oggi migliore del classe ‘99 - decisivo per la conquista dell’ultimo Scudetto e per l’approdo ad una storica semifinale di Champions League nella stagione successiva -Era il tramonto triste dell’era Pioli e di un’annata macchiata dall’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro la Roma e del ko nel derby contro l’Inter che consegnò la seconda stella ai rivali cittadini.(stagione 2022/2023), quello nel quale il Milan di Pioli si rivelò non solo incapace di reggere il passo del super Napoli di Spalletti ma che terminò addirittura al quinto posto e si qualificò alla successiva Champions League solo per effetto della penalizzazione subita dalla Juventus, lCon l’ulteriore complicazione di un calendario stravolto dal Mondiale giocato in inverno e di un percorso in Europa più convincente, il portoghese per due volte andò incontro a panchine consecutive, ma anche nella prima parte di stagione Pioli si assunse la responsabilità di una scelta all’epoca impopolare. Siamo al principio del campionato quando,in occasione del poker incassato per mano della Lazio e del derby di Supercoppa in Arabia, stravinto dall’Inter per 3-0. Di diverso tenore le due esclusioni di aprile contro Empoli e Bologna, che arrivano invece per preservarlo per la doppia sfida di Champions contro il Napoli in cui Leao è semplicemente devastante.E arriviamo così all’attuale stagione, nella quale- a causa della prova svogliata di Parma - e in cambio riceve una sorta di ammutinamento durante il cooling break (insieme a Theo Hernandez) ma anche il gol del definitivo 2-2. Prima di arrivare al trittico Udinese-Bruges-Napoli,in occasione dei quali non fa nulla per nascondere il proprio disappunto, e poi quello di Firenze, che sfortuna vuole che coincida con una sconfitta.per qualche ragione e che fra tutti lui sia quello condannato a pagare il prezzo più caro.(anche nell’ultima conferenza stampa alla vigilia del Napoli) e che non trova conferma nemmeno nelle ricostruzioni che arrivano dall’ambiente rossonero, sia a livello di dirigenti di campo che non di campo. La Gazzetta dello Sport ha raccontato del, nelle vesti di consulente di RedBird e di ex compagno di squadra,Lo stesso obiettivo che si è prefissato Fonseca, che ha optato per una terapia d’urto per guarire il “malato” e riportarlo sulla retta via, quella secondo cui senza la squadra non si va da nessuna parte.Alla luce delle evidenti difficoltà attraversate da Leao, figlie anche di una condizione atletica lontana da quella ottimale dopo le fatiche estive degli Europei e una preparazione incompleta col Milan,per il calciatore portoghese. Considerate le buone relazioni tra il suo agente Jorge Mendes e la dirigenza catalana -in primis il ds Deco - qualcuno ha provato a fare 2+2, ma ad oggi sono diverse le circostanze per le quali questa ipotesi è da considerarsi non troppo calda. Il contratto di Leao col Milan è lungo (scadenza 2028),, dopo aver rinunciato anche per motivi economici a Nico Williams (il primo vero obiettivo per la fascia sinistra),. Giocatore acquistato per 58 milioni di euro solo due anni fa e pienamente rivalutato dalla gestione Flick.