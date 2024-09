Schillaci, uno di famiglia: Italia 90, la Juventus di Zoff e quegli occhi che accesero il rito dei nostri Mondiali

AFP via Getty Images

Nella nostra storia c'è stataI ragazzini di oggi, ahiloro!, non sanno più neanche cosa sia ungiocato dall'Italia.Noi che ce lo ricordiamo, e che l'abbiamo vissuto, invece, e qualefosse: tutti insieme davanti a un teleschermo, che ci si trovasse in una casa o in un bar faceva poca differenza.: figli, genitori, nonni, amici. E poi fuori con le bandiere e con i clacson, a parte una, maledetta, notte.

ci facevano sognare. I gol di testa all'e alla, la staffilata di sinistro all', il piatto preciso di destro all', il rimpallo di stinco e rapina all', il rigore all'che lo ha consegnato per sempre alla storia del calcio.che, come tutti nella sua epoca, nella nostra epoca, aveva iniziato a tirare i primi calci in strada, o in un campetto di terra, o in un cortile asfaltato. Con le ginocchia sbucciate e il cuore grande e mai stanco.

, di cui Schillaci fu uno degli emblemi ruspanti e, quell'anno, vincenti:vinta nella finale tutta italiana contro la Fiorentina dell', compagno in Nazionale e, di lì a pochi mesi, anche in bianconero, e ladi Sacchi e degli olandesi, Milan che in quella stagione la Juventus aveva battuto anche con un netto 3-0 in campionato, con un gol di Schillaci ad aprire le danze.

, con le cose che succedono a tutti: le gioie e i dolori, le cadute e le rinascite, le risate e le lacrime.