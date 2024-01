Il mercato del Monza non si fermerà con Djuric: il punto delle ultime trattative

Stefano Peduzzi

Doveva essere un mercato prevalentemente di cessioni e invece la sessione di mercato del Monza si sta rivelando più movimenta del previsto. A cambiare la linea gli ultimi risultati della squadra di Raffaele Palladino: una sola vittoria nelle ultime sei partite e un attacco che continua a non convincere. Per questo i rinforzi per i brianzoli sono arrivati tutti in avanti. Settimana scorsa l’approdo a Monzello di Daniel Maldini dopo sei mesi a Empoli tutt’altro che brillanti. Adriano Galliani, dopo il rinvio della sentenza per la squalifica al Papu Gomez, si è cautelato mettendo a disposizione del tecnico altri due giocatori: Alessio Zerbin e Matjia Popovic. Zerbin arriva dal Napoli in prestito secco. Giocherà probabilmente come esterno di centrocampo o come attaccante offensivo nel 3-4-2-1 o nel 4-2-3-1 se Palladino deciderà di cambiare modulo da qui a fine stagione o a gara in corso. Anche per questo il Monza ha portato a casa anche Matja Popovic che è vero che è stata un’opportunità quasi casuale di mercato (doveva andare a Frosinone, ma i ciociari non avevano più posto per gli extracomunitari), ma è un giocatore giovane sul quale puntare a gara n corso per questi ultimi sei mesi e che piaceva a molti altri club oltre al Napoli (il Milan ci aveva fatto più di pensierino…).

Il mercato del Monza si conclude, almeno per questa settimana, con l’innesto di Milan Djuric, che con quel nome di battesimo non poteva non piacere ad Adriano Galliani. Battute a parte, l’innesto dell’ormai ex Hellas Verona consentirà al Monza di giocare in maniera diversa, sfruttando il più possibile il cross dagli esterni e anche il rinvio dal portiere che qualche problema ha creato a Pessina e compagni in questa stagione. L’arrivo di Djuric costringerà probabilmente il Monza a mettere sul mercato uno tra Lorenzo Colombo e Mirko Maric. Entrambi deludenti in questi primi sei mesi di stagione (tre reti il primo, solo una l'ex Crotone), il primo potrebbe tornare al Milan con sei mesi di anticipo (ipotesi però al momento smentita dal Monza), il secondo ha molte offerte in serie B (Bari, Sampdoria e Catanzaro), ma al momento non risulta ancora in partenza e aspetta forse qualche offerta dall'estero. A proposito di Catanzaro, è sfumata la trattativa per l’esterno Katseris: il giocatore greco è finito al Lorient e ha già salutato il club calabrese. L’esterno sinistro sarà, con ogni probabilità, l’ultimo acquisto invernale del Monza, e meno di altri colpi di scena (che non escludiamo). Emanuele Valeri della Cremonese resta sempre in pole con il giovane Bartesaghi del Milan (che non è ancora andato a Frosinone) in seconda battuta. Da escludere, almeno per il momento, l’approdo di Bakker dall’Atalanta che ha ricevuto un’offerta anche dalla Roma e ha ambizioni importanti.

Il lavoro di Adriano Galliani si concluderà con la fase dedicata alle cessioni: restano in partenza i difensori Davide Bettella e Giorgio Cittadini. Il primo piace in serie B soprattutto alla Feralpi, il secondo, dopo essere stato sondato da diversi club di B, potrebbe finire al Genoa in prestito dall’Atalanta. Non partiranno a gennaio, infine, i big del Monza: restano in Brianza Michele Di Gregorio (il portiere rientra domenica contro il Sassuolo a tempo di record) e gli attaccanti Andrea Colpani e Valentin Carboni. Quest’ultimo, nella giornata di ieri, è stato richiesto dal West Ham, ma l’Inter ha detto di no e Carboni finirà la sua esperienza, molto formativa, al Monza.