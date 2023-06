La prima stagione in Serie A non poteva essere migliore per Khvicha Kvaratskhelia. Un impatto clamoroso da parte del georgiano che ha letteralmente trascinato il Napoli verso la vittoria dello storico terzo scudetto. Lui, in più, è stato premiato come miglior calciatore del campionato italiano. Ai piedi del Vesuvio è arrivato un talento vero, capace di dimostrare fin da subito il suo valore e di crescere di partita in partita. I numeri non mentono, sono 14 gol e 14 assist per lui tra campionato e Champions.



KVARA RESTA - Il nuovo Napoli di Rudi Garcia ripartirà da alcuni calciatori chiave. Proprio come Kvara. Se Osimhen ad oggi è un dubbio (in caso di offerta monstre, De Laurentiis potrebbe pensare di accettare la sua cessione), non lo è il numero 77 che adesso ricarica le batterie e tre tre settimane sarà pronto per pensare solo ed esclusivamente al Napoli e a far bene con la maglia azzurra.



ORA IL RINNOVO - Sebbene il contratto di Kvaratskhelia sia ancora lungo (fino al 2027), dopo un'annata del genere c'è la volontà di premiare il calciatore. Un ingaggio di appena 1,2 milioni di euro, che sarà quantomeno raddoppiato: 3 milioni di euro a stagione fino al 2028, questo l'accordo che presto sarà trovato tra Aurelio De Laurentiis e Mamuka Jugeli, agente del calciatore. Non c'è fretta di procedere, le basi sono già state poste, ma presto ci sarà l'incontro per mettere nero su bianco e rendere ancora più importante il fenomeno georgiano del Napoli.