Il Napoli non si ferma. Tra undici giorni l'ultima di campionato, dove ci sarà la premiazione e la consegna della coppa della Serie A al Maradona, al fischio finale del match contro la Sampdoria. Dopodiché sarà tempo di ciò che De Laurentiis progetta da un po', una tournée di una settimana circa in Corea del Sud. Partenza presumibilmente già dal 5-6 giugno.



Stando a quanto riporta CalcioNapoli24, ecco l'ok da parte della Federcalcio coreana per l'amichevole tra Napoli e Maiorca, in programma l'8 giugno. Nessun via libera per la seconda amichevole, che si sarebbe potuta giocare il 10 giugno. Sarà la sfida tra i due sudcoreani, il difensore del Napoli Kim Min-jae e il trequartista del Maiorca, Lee Kang-in.