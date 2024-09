Il nuovo ruolo di Zielinski nell’Inter

Inter via Getty Images

In estate l’Inter ha preso Piotr Zielinski per fargli fare il vice Mkhitaryan. Anzi: l’idea è quella di alternare i due per far riposare più spesso l’armeno di quanto abbia fatto l’anno scorso; dall’altra parte, poi, Frattesi è la prima alternativa a Barella., i nerazzurri avevano trovato l’accordo già mesi prima dell’apertura del mercato anticipando la concorrenza della Juventus.- Durante l’ultima sosta per le nazionali, partita vinta 3-2 grazie a un rigore di Zalewski al 97’ (per gli avversari gol di McTominay e Gilmour). Zielinski è rimasto in campo 82 minuti in una posizione nella quale l’aveva provato anche Inzaghi in allenamento. Non è escluso che l’allenatore nerazzurro possa sperimentarlo da play anche in qualche partita, con l’idea di fargli fare l’alternativa a Mkhitaryan ma anche il vice Calhanoglu.

- Zielinski può sdoppiarsi per l’Inter, nel corso della stagione sarà un giocatore importante per Inzaghi, soprattutto se può fare un doppio ruolo:a sinistra e Calhanoglu in regia. Insomma, con la sua esperienza Piotr lì in mezzo può giocare ovunque: ha tempi di inserimento, palleggio e tiro da fuori. E per Inzaghi sarà una risorsa in più.