Quanto guadagna Zielinski all'Inter

L'Inter si era mossa con largo anticipo sublocando il polacco già nel corso della scorsa stagione; registrata la volontà del giocatore di non rinnovare con il Napoli il contratto in scadenza, i nerazzurri si sono fatti avanti strappando il sì del giocatore prima della concorrenza. Dopo Marotta ci aveva provato anche la Juventus con Giuntoli a convincere il giocatore ad andare a Torino, ma Piotr aveva già dato la parola ai nerazzurri.- Preso a parametro zero dal Napoli,. Anticipata quindi la Juve, che aveva pensato al colpo a parametro zero visti i buoni rapporti tra Giuntoli e l'agente del polacco. In quel periodo c'era stato anche un incontro tra il dirigente bianconero e l'entourage del giocatore, ma l'Inter era già troppo avanti.

- Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi Zielinski si inserisce perfettamente nel ruolo di mezz'ala: considerando intoccabile Barella,dopo una stagione da vice. In carriera Zielinski ha fatto anche l'esterno di centrocampo ma difficilmente lo vedremo in quel ruolo giocando a cinque, più possibile invece che venga spostato un po' più avanti con compiti da trequartista.