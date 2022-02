, un altro turno diricco di gol, emozioni e grandi giocate. Equilibrio continua ad essere la parola d'ordine nelle zone alte della classifica, dove vincono soltanto due delle prime, e in coda, dove Alessandria, Cosenza e Crotone muovono la graduatoria e lasciano i rimpianti a Vicenza, Reggina e Pordenone., da cui escludiamo volutamente le tragicomiche vicende di Brescia: decisamente fuori concorso. : doppietta decisiva e da urlo nello scontro diretto contro il Monza - il primo gol con un tocco sotto morbido morbido, il secondo col colpo di testa specialità della casa - che gli permette anche di diventare il primo calciatore a segnare ad entrambi club presieduti da Berlusconi, dopo il Milan.una settimana da ricordare quella appena trascorsa per il forte difensore piemontese. Prima la firma con la Juventus, quando soltanto fino a pochi mesi fa giocava in Serie C con la maglia della Pro Patria, poi il gol che ha aperto le danze contro il Vicenza e che ha permesso al Frosinone di conquistare la quarta vittoria di fila e portarsi a -1 dal secondo posto.una punizione gioiello per mandare ko l'Ascoli e riaprire la corsa per i piazzamenti playoff. La squadra di Alvini torna a vincere lontano da casa a distanza di 3 mesi dall'ultima volta e si prepara nel modo migliore per la prossima sfida contro il Frosinoneil calciomercato invernale ha dato una mano, ma lo spirito mostrato contro due big contro Benevento e Pisa è di quelli giusti per conquistare un obiettivo vitale come la salvezza. Quattro punti strappati a due autorevoli pretendenti alla promozione in un "Moccagatta" che può diventare il fortino nel quale costruire l'impresa.tre partite di gestione Venturato e tre pari. Dopo quelli tutt'altro che scontati e di prestigio con Benevento e Pisa, ne arriva uno molto più sudato contro il Pordenone. Tanti, troppi errori sotto porta per chiuderla prima e allora ci vuole un grande intervento del portiere senegalese per neutralizzare un rigore nel finale che può pesare molto per il futuro.Pisa, abbiamo un problema. La lunga sosta invernale sembra aver nuociuto a chi, prima dello stop, veniva da 6 risultati utili e consecutivi. Tre partite nell'anno nuovo e appena 2 punti conquistati. I colpi Torregrossa (subito in gol), Benali e Puscas vanno integrati il più in fretta possibile perché sono acquisti da Serie A, ma soprattutto va ritrovato il gioco spumeggiante di inizio stagione.veniva dal gol e dall'assist determinanti contro il Vicenza, interrompendo un'astinenza che resisteva dalla tripletta al Parma di novembre. Il suo errore dal dischetto a Como costa due punti ma certifica la sensazione che la condizione fisica migliore sia ancora lontana dopo l'infortunio di dicembre. Un solo gol in 3 mesi è troppo poco per una squadra che ambisce alla promozione diretta.la presunta macchina da guerra, destinata a spazzare via le concorrenti anche in questo campionato, si è inceppata di nuovo. Contro la Cremonese un altro ko in uno scontro diretto, come contro il Benevento ad inizio gennaio; in mezzo un pari contro il Perugia e una vittoria stentata contro la Reggina. La ricerca dell'identità di gioco continua ad essere un rebus di complicata risoluzione. E dire che sono arrivati ulteriori innesti di categoria come Ramirez, Mancuso e Molina...Dejan, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. De Gregori proverebbe a consolare così il centrocampista sloveno, fresco di arrivo dal Benevento. E' un errore che può pesare terribilmente nella rincorsa salvezza, l'attenuante è quella di aver avuto un minutaggio molto scarso nella prima parte di stagione e di non essere abbastanza caldo.come rovinare una partita complessivamente buona e promettente, a livello di spunti e accelerazioni, con una serie di scelte e letture sbagliate che hanno indirizzato in senso negativo la gara di Frosinone. In particolare, sullo 0-0 spreca in contropiede una clamorosa occasione di mettere Diaw davanti al portiere avversario per intestardirsi nella giocata personale; qualche minuto dopo Gatti punisce l'errore di superbia e il match scappa via.