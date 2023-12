Da una “charge” all'altra. La situazione economico-finanziaria del, società cugina dell'in quanto sottoposta anch'essa alla proprietà dei, continua a essere in sofferenza. E a confermarlo è l'ultimo documento che gli Hornets hanno caricato nel sito di. Si dà notizia che è stata effettuata una nuova cessione di crediti per avere liquidità immediata. Il soggetto che ha anticipato il denaro è, banca australiana che del factoring calcistico ha fatto un punto di forza.Di Macquarie noi di Calciomercato.com ci siamo occupati in passato (si veda qui qui ) e ne continuiamo a registrare la presa nel mondo del calcio inglese. A questo soggetto ha fatto ricorso il Watford per monetizzare immediatamente parte della somma pattuita colper il trasferimento più redditizio della scorsa campagna trasferimenti estiva: quello di, avvenuto per la cifra di. Che come da norma vengono liquidati in rate pluriennali. Dal documento appena pubblicato si scopre che, come si vede dal prospetto pubblicato qui sotto.Si tratta del totale dicon scadenze che vanno dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2025.. Qui su Calciomercato.com abbiamo parlato più volte del caso di Hassane Kamara, pagato l'incredibile cifra 19 milioni di euro al Watford nell'estate 2022 . Non è stato il primo caso né l'ultimo. Durante la scorsa estate altri quattro calciatori degli Hornets hanno preso la via di Udine. Soltanto di uno fra questi trasferimenti si conosce la cifra approssimativa della transazione: quello che riguarda il difensore, per il quale l'Udinese avrebbe iniettatonelle casse del Watford. Se usiamo il condizionale è perché si tratta di un dato ricavato da Transfermarkt . Se ne avrà riscontro soltanto quando la società friulana renderà pubblico il documento di bilancio annuale al 30 giugno 2023, ciò che dovrebbe avvenire a breve. E in quell'occasione magari sapremo anche se per le acquisizioni di altri tre calciatori del Watford, avvenuta nell'estate 2023, la società friulana ha sborsato altro denaro. Si tratta del portieree del centrocampista, per i quali la casella della cifra pagata è occupata su Transfermarkt da un punto interrogativo, e del difensore portoghese, che risulta giunto in prestito e in questo caso sarà da vedere se si tratti di prestito gratuito o oneroso.Sullo sfondo rimane la questione della. Che andrebbe proibita senza stare a aspettare che i due club si affrontino nella medesima competizione. Ma su questo punto Fifa e Uefa continuano a non fare abbastanza.@Pippoevai