Il Manchester United non si ferma. Dopo l'arrivo di Casemiro e di Anthony dal Real Madrid e dal Manchester United, la prossima sessione estiva potrebbe essere quella di Randall Kolo Muani, con il tecnico Erik Ten Hag che ha dato precise indicazioni sull'obiettivo di mercato in attacco, un vecchio pallino del Milan.



PRONTI 120 MILIONI DI EURO - Secondo quanto riportato da Sport Bild, il designato è il nazionale francese vice campione del mondo, attaccante 24enne in forza all’Eintracht Francoforte, che ha avuto la palla gol decisiva al 120' della finale contro l'Argentina. Superata la concorrenza di Victor Osimhen, ma ciò che meraviglia è la cifra che gli inglesi sono disposti a spendere, ben 120 milioni di euro.