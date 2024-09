Infortunio Bennacer, quante e quali partite salta con il Milan

Getty Images

Non è un gran momento per. Il centrocampista algerino si è fermato mentre si allenava con la nazionale durante la sosta del campionato, ha sentito tirare il polpaccio destro e gli esami strumentali fatti successivamente hanno evidenziato uno strappo di terzo grado. Successivamente è stato comunicato che il giocatore si è operato in Finlandia, e i tempi di recupero previsti sono intorno ai quattro mesi.- Paulo Fonseca quindi dovrà fare a meno di Bennacer per diverso tempo. Il 2024 dell'algerino è finito,, compreso il debutto in Champions League a San Siro contro il Liverpool, il derby della prossima giornata di campionato e anche i big match contro Napoli (29 ottobre), Real Madrid (5 novembre), Juventus (23 novembre) e Roma (29 dicembre). Da capire se tornerà a disposizione per la trasferta di Como in programma nel week end della Befana, nella settimana successiva per Milan-Cagliari o, addirittura, per la gara di ritorno con la Juventus a Torino.

- In estate si è parlato molto di una possibile cessione di Bennacer da parte del Milan, ed effettivamente; i rossoneri avevano aperto alla cessione anche in prestito, ma in cambio di un indennizzo. Alla fine Ismaël è rimasto perché nessuno soddisfava le richieste del Milan, che lo riavrà a disposizione per la seconda parte della stagione.