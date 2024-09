Infortunio Bennacer, chi gioca al suo posto nel Milan

Getty Images

Brutte notizie in casa Milan, i rossoneri non avranno a disposizioneper diversi mesi a causa di uno strappo di terzo grado del polpaccio destro che l'ha costretto a operarsi: il giocatore ha eseguito l'intervento in Finlandia e per tornare a disposizione servono più di 100 giorni; addio 2024 quindi, l'algerino tornerà con il nuovo anno ma bisognerà capire quanto tempo ci vorrà per rivederlo in campo a disposizione di Fonseca.- Intanto l'allenatore rossonero sta valutando delle alternative per non rimanere scoperto in quel ruolo: l'idea più concreta è una promozione definitiva in prima squadra per, i due centrocampisti del Milan Futuro che il tecnico portoghese sta valutando di far salire. Il primo è arrivato in estate dall'Ajax e ha giocato un tempo contro il Carpi ed è partito titolare con l'Ascoli rimanendo in campo per tutta la partita; Zeroli aveva già debuttato in Serie A giocando tre spezzoni l'anno scorso ed entrando nel finale della gara col Venezia in questa stagione.

- Il Milan quindi può tirare su i due giovani dalla seconda squadra per sostituire Bennacer, che finora aveva giocato un'ora partendo titolare col Torino ed era rimasto in panchina contro il Parma.può essere spostato più indietro nei due di centrocampo davanti alla difesa o anche fare la mezz'ala in un reparto a tre.