Infortunio Maldini, la scelta di Nesta per Monza-Venezia

Alla vigilia dello scontro salvezza tra Monza e Venezia, l'allenatore biancorossoha analizzato il rendimento di un singolo: "Dany Mota ha avuto dei problemi, ma quando ha giocato ha sempre fatto bene". Nel corso della conferenza stampa il tecnico ha svelato anche alcune scelte di formazione facendo il punto su chi recupera e chi sarà indisponibile per la sfida contro la squadra di Di Francesco: "".

- Un recupero parziale quindi per Daniel Maldini dopo l'infortunio alla spalla dovuto a un contrasto in allenamento che l'ha costretto a saltare la partita contro il Verona nell'ultima giornata di campionato.. Con l'assenza di Maldini, sulla trequarti per il Monza dovrebbero giocare Caprari e Mota Carvalho con Djuric unica punta.

- In estate Maldini è tornato al Monza a titolo definitivo dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione, al Milan un indennizzo più il 50% della futura rivendita.. Se Daniel all'Inter fa un effetto un po' strano? Ma loro non ci hanno mai fatto una richiesta, nessuno ha mai parlato. A oggi non lo so, ma non credo che sia una cosa che possa esistere".