Infortunio Morata, cosa filtra per Milan-Venezia

AFP via Getty Images

Dopo aver saltato le gare contro Parma e Lazio,scalda i motori per tornare in campo. Il nuovo attaccante del Milan è alle prese con unache sta smaltendo con il passare dei giorni; il giocatore non è stato convocato neanche dal ct della Spagna de la Fuente, durante la sosta a lavorato a testa bassa per tornare a disposizione di Fonseca e ora filtra ottimismo in vista della prossima partita, in programma sabato 14 settembre alle 20.45 contro il Venezia per la quarta giornata di campionato.- Dopo aver lavorato a parte per smaltire il problema fisico, l’ex attaccante dell’Atletico Madrid sta per tornare in gruppo e. Lo staff medico continua a monitorare le condizioni di Morata e il suo rientro in campo non verrà forzato se non ancora in condizione, Fonseca vuole averlo al 100% per il debutto in Champions martedì 17 settembre contro il Liverpool.

- Il Milan giocherà quattro volte di fila a San Siro nelle prossime quattro partite: Venezia, Liverpool, il derby con l’Inter (22 settembre alle 20.45) e con il Lecce (27 settembre ore 20.45). Per la sfida con i Reds e contro i nerazzurri, per questo alla ripresa del campionato probabilmente andrà in panchina per subentrare solo se necessario. L’avventura rossonera dello spagnolo era partita subito forte con il gol al debutto contro il Torino, poi il problema muscolare accusato dopo la partita e lo stop forzato. Ora è pronto a rientrare gradualmente, Fonseca non vuole correre rischi.