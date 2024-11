Infortunio Pavard, quante e quali partite salta con l’Inter

AFP via Getty Images

Dopo il ko di Acerbi, in casa Inter. I nerazzurri hanno affrontato la gara di Champions contro il Lipsia senza il centrale ex Lazio, Simone Inzaghi ha mandato in campo il difensore francese che nei minuti finali del primo tempo è stato costretto al cambio per infortunio. Era il 44’ con il punteggio sull’1-0 per l’Inter dopo un autogol di Lukeba (la partita finirà così), al suo posto è entrato Bisseck al quale era stato preferito proprio Pavard nel ruolo di braccetto destro.- Per l’ex difensore del Bayern Monaco si tratta di un. Pavard si è fermato con una smorfia di dolore, toccandosi subito i flessori della coscia sinistra; poi si è steso a terra chiedendo l’intervento dello staff medico, che ha preferito consigliare la sostituzione immediata a Inzaghi nonostante mancasse poco all’intervallo.

- Probabilmente il francese, alla ripresa del campionato; Simone Inzaghi ha parlato così delle condizioni di Pavard nel post partita: “Abbiamo avuto un problemino con Pavard e speriamo possa recuperare al più presto perché per noi è importante". Dopo che il giocatore avrà svolto gli esami specifici si capirà meglio l’entità dell’infortunio ma, soprattutto, i tempi di recupero con precisione.