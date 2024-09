Infortunio Saelemaekers, chi può giocare al suo posto nella Roma

Getty Images

Nell'ultima giornata di campionato la Roma ha lasciato due punti a Marassi ma ora deve fare i conti anche con l'infortunio di Saelemaekers: i giallorossi hanno pareggiato 1-1 con. Dopo poco dall'inizio della ripresa però l'esterno belga ha subito una microfrattura composta sotto il perone e un trauma distorsivo alla caviglia destra dopo un contrasto con un avversario al centro del campo ed è stato costretto a uscire. Al suo posto è entrato Hermoso, al debutto con la maglia della Roma.

- Arrivato a Roma negli ultimi giorni di mercato, Saelemaekers per De Rossi è un jolly dal centrocampo in su: può giocare esterno a centrocampo sia a destra che a sinistra o fare il terzino su entrambe le fasce, ma anche in un tridente offensivo. Probabilmente, con il suo infortunio De Rossi darà più spazio ada sinistra e Celik a destra; i due esterni per un po' non avranno più la concorrenza dell'ex Milan, e come rispettive alternative verranno valutate rispettivamentee Abdulhamid. A sinistra, altre due alternative possono essere anche, in caso di reintegro in rosa di quest'ultimo.

- Saelemaekers è arrivato a Roma dopo una trattativa con il Milan decollata nei giorni finali del mercato., c'erano stati contatti con la Roma ma mancavano le condizioni per trovare l'accordo sulla formula del trasferimento; così i rossoneri si sono conentrati su altri giocatori, prima di tornare a bussare alla porta di Trigoria: alla fine i due club hanno trovato l'intesa per uno scambio di prestiti secchi Abraham-Saelemaekers fino a giugno 2025.