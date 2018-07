E’ Svezia-Inghilterra la prima delle due gare in programma per la seconda giornata dei quarti di finale del Mondiale di Russia. Seconda sfida decisiva per le due nazionali, passate indenni dagli ottavi: per la squadra di Southgate la vittoria sofferta ai rigori contro la Colombia dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, per gli uomini del commissario tecnico Andersson il successo di misura (1-0) con la Svizzera. Nella Svezia probabile il ritorno a centrocampo di Larsson che dopo la squalifica dovrebbe riprendere il posto occupato nell’ultima gara da Svensson. Mancherà Lustig (per squalifica): al suo posto come terzino destro dovrebbe giocare Krafth del Bologna. Southgate non è intenzionato a cambiare: avanti con il 3-5-2 che tanto bene ha utilizzato finora, con Sterling a supporto di Kane. Nessun giocatore inglese ha mai segnato più reti dell’attaccante del Tottenham (sei) in una singola edizione di un Mondiale. Anche Gary Lineker ne realizzò sei nel 1986, quando vinse la scarpa d’oro.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Questo sarà il 25° confronto tra queste due squadre. L’Inghilterra ha vinto in otto occasioni, la Svezia in sette (nove pareggi). I due precedenti incontri complessivi in Coppa del Mondo tra Svezia e Inghilterra sono terminati in parità, 1-1 nel 2002 e 2-2 nel 2006 (entrambi nella fase a gironi). La Svezia potrebbe diventare la terza squadra battuta dall’Inghilterra sia al Mondiale sia all’Europeo, dopo Germania e Svizzera. Gli inglesi hanno vinto 3-2 a Euro 2012. La Svezia giocherà per la quinta volta i quarti di finale del Mondiale – è passata alle semifinali in tre delle precedenti quattro (1938, 1958 e 1994), perdendo solamente nel 1934 contro la Germania. L’Inghilterra ha raggiunto i quarti di finale del Mondiale per la prima volta dal 2006, quando poi perse ai rigori contro il Portogallo. La squadra dei Tre Leoni non va oltre questa fase dal 1990, quando vinse 3-2 col Camerun. L’Inghilterra ha passato solamente due dei precedenti otto quarti di finale disputati al Mondiale, nel 1966 e nel 1990.