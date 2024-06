AFP via Getty Images

Euro 2024, Foden lascia a sorpresa il ritiro dell'Inghilterra: il motivo

Redazione CM

un' ora fa



Dopo la qualificazione agli ottavi di finale grazie al pari a reti inviolate contro la Slovenia, l’Inghilterra di Southgate prepara gli ottavi di finale. Gli inglesi tornano a lavoro senza Phil Foden, che nella giornata di oggi ha lasciato a sorpresa il ritiro della ‘Nazionale dei Tre Leoni’.



Il motivo non è di natura tecnica o fisica, bensì personale, con il benestare della Federazione. Come riferisce The Athletic, la richiesta di Phil Foden di tornare per qualche giorno nella sua casa a Manchester è legata alla nascita del terzo figlio.



Il classe 2000 vuole stare accanto alla compagna in vista del parto, prima di regolarmente a disposizione del ct Gareth Southgate per gli ottavi di finale degli Europei, in programma domenica 30 giugno alle ore 18:00.