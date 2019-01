Fresco di rinnovo di contratto con l’Inter, Joao Miranda non è soddisfatto dell’impiego di questa stagione. Con l’arrivo di de Vrij, il difensore brasiliano è ormai la terza scelta in difesa per Luciano Spalletti. A 34 anni, però, il giocatore vuole sentirsi ancora protagonista e preferirebbe restare in Europa da titolare: ci sono stati sondaggi del Porto e del West Ham, ma il club più interessato è il Flamengo, che vorrebbe riportarlo in Brasile. Miranda al momento aspetta e si guarda attorno in attesa della miglior soluzione, non convinto delle proposte provenienti da Cina ed Emirati Arabi.



LA ROMA C’È - Interessata al centrale brasiliano, secondo il Corriere dello Sport, c’è anche la Roma. Monchi è vigile sulla situazione perché Marcano, arrivato a giugno a parametro zero, ha deluso e potrebbe partire già in questa finestra di mercato. In caso di cessione dello spagnolo, la Roma potrebbe puntare su Miranda, molto apprezzato da Di Francesco. Il direttore sportivo giallorosso ha già avuto contatti con il procuratore di Miranda, che guadagna 3,5 milioni di euro all’anno ed è sotto contratto fino al 2020. La Roma è interessata al giocatore, ma solo in caso di apertura dell’Inter al prestito. Dialoghi in corso, anche la Roma pensa a Miranda…