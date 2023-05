Intervenuto a margine della gara vinta dall'Inter dall'Atalanta per 3-2, Nicolò Barella ha parlato così a Dazn: "Volevamo mandare un segnale. Giocare dopo due giorni con l'Atalanta non è mai facile. Noi stiamo pensando a trovare un posto in Champions, poi se lo raggiungeremo anche in finale ben venga, in questo momento non stiamo pensando al City. Prima c'è il Torino. Io personalmente ho fatto una stagione di alti e bassi, come l'inter. Però l'importante è essere arrivato alla fine in buona forma fisica. Tutto San Siro illuminato? San Siro è San Siro e i tifosi dell'Inter sono i tifosi dell'Inter, non aggiungo altro".



E a Sky Sport: "Cerchiamo di arrivare al meglio alla finale e di godercela. Manchester City favorito? In Coppa Italia eravamo noi i favoriti e la Fiorentina ci ha fatto gol subito. E' una partita in cui può succedere di tutto, perché secca".