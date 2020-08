Il 25 agosto è una data spartiacque per l'Inter. La riunione dirigenziale ha fornito due indicazioni di diversa natura: da una parte la conferma di Antonio Conte in panchina nel segno della continuità, dall'altra una chiara svolta sul mercato. Dove è cambiata la strategia del club nerazzurro per rinforzare la squadra, dando la priorità a leader d'esperienza rispetto a giovani di belle speranze.



In questo senso si spiegano i possibili arrivi del 34enne serbo Kolarov dalla Roma in difesa e del 33enne cileno Vidal dal Barcellona a centrocampo. Con conseguenti frenate nelle trattative con Brescia e Verona rispettivamente per il mediano italiano Tonali (ora più vicino al Milan) e per il difensore albanese Kumbulla, sempre nel mirino della Lazio.



Entrambi classe 2000 come Kulusevski, per il quale l'Inter era stata bruciata dalla Juventus nell'ultimo mercato di gennaio. Quando c'era già stata qualche avvisaglia con gli ingaggi di Young (35 anni) e Moses, 29 anni. Due usati sicuri meno verdi rispetto ai più freschi Bastoni, Sensi e Barella arrivati la scorsa estate a Milano. Dove il Duomo si trova ancora al centro dell'omonima piazza centrale, invece Messi è sempre più lontano da Barcellona...