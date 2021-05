La caccia al "nuovo" Hakimi in casa Inter è già cominciata. Marotta e Ausilio non vogliono perdere tempo e sperano di risolvere la questione in fretta, raggiungendo un'intesa economica che soddisfi tutte le parti in causa (il Paris Saint-Germain è fortissimo sull'esterno marocchino, ma occhio a Chelsea e Bayern Monaco) e individuando il suo sostituto.



I SOSTITUTI - Alessandro Florenzi ed Emerson Royal sono i primi nomi presi in considerazione dalla dirigenza nerazzurra, in quanto entrambi sono vecchi pallini e non hanno una situazione futura ben definita. L'esterno italiano non sarà riscattato per 9 milioni di euro proprio dal PSG e farà ritorno alla Roma, mentre il brasiliano ha un accordo basato sulla parola col Barcellona per tornare a vestire il blaugrana dopo l'esperienza al Betis Siviglia ma non è da escludere una nuova cessione per esigenze di bilancio. Accanto a loro, nelle ultime ore è spuntato il nome di Jonathan Clauss, laterale classe '92 di proprietà del Lens, con cui ha collezionato 3 gol e 6 assist nell'ultimo campionato francese.



CONTATTO - A riferire del gradimento dell'Inter è L'Equipe, che svela come qualche contatto tra le parti sia avvenuto già in occasione della passata estate e come nei giorni scorsi l'entourage di Clauss abbia avuto modo di discutere con gli uomini mercato nerazzurri del futuro del proprio assistito. Acquistato dal Lens a titolo gratuito nell'estate 2020 dall'Arminia Bielefeld, ha un contratto in scadenza nel 2023 e può rappresentare una buona occasione anche a livello economico.