Dopo tre stagioni le strade dell'Inter e di Borja Valero sembrano destinate a separarsi.



Le indiscrezioni che filtrano da Appiano Gentile parlano di mancato rinnovo contrattuale per il 35enne centrocampista spagnolo che a questo punto, essendosi esaurito il suo vincolo con i nerazzurri, può partire a parametro zero.



Sulle sue tracce, secondo quanto riporta il portale Fcinternews.it si sarebbero messi ben tre club: il Parma, il Genoa e la Fiorentina, sua prima squadra in Italia.