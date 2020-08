Proseguirà in Serie C almeno per un'altra stagione la carriera del giovane difensore del Genoa Nicholas Rizzo.



Secondo quanto riporta il quotidiano online BresciaOggi, la Feralpisalò si sarebbe aggiudicata in prestito le prestazioni del difensore 20enne cresciuto nel vivaio dell'Inter.



Approdato al Genoa la scorsa estate, Rizzo ha trascorso la prima parte della passata stagione in prestito alla Carrarese, sempre in Lega Pro, senza però riuscire a ritagliarsi lo spazio desiderato. Tornato in rossoblù a gennaio, il giovane centrale italo-brasiliano si è unito alla Primavera del Grifone, venendo spesso aggregato anche alla prima squadra, senza però riuscire a debuttare in A.