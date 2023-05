L'esterno dell'Inter Robin Gosens ha parlato a Inter TV prima della gara contro l'Atalanta:



"La partita di oggi per noi è fondamentale, allo stesso modo della Coppa Italia. E' la verità, perché vogliamo fare assolutamente punti per evitare una finale all'ultima giornata. Vogliamo chiudere il discorso Champions stasera. Sono sempre i dettagli che decidono certe partite. Sarà importante la mobilità in campo contro una squadra che va a mille e che conosco molto bene".