, ha chiesto tempo per riflettere insieme alla sua famiglia e infine ha reso noto il suo desiderio di continuare a vestire il nerazzurro, ripartendo da un ambiente ostile, con una rosa che nel frattempo prendeva nuova forma, visti gli arrivi di Keita Baldé, Politano e Lautaro Martinez. Una scelta coraggiosa, al di là della retorica e delle frasi del tipo “ma si, cosa vuoi che gliene freghi, tanto alla fine becca ugualmente un sacco di quattrini”. Dimenticando che per un calciatore la cosa più bella e gratificante rimane sempre giocare, o comunque sentirsi in qualche modo importante.Candreva era lontano da tutto questo, il posto da titolare era un miraggio, ma anche quello in rosa, tutt’altro che scontato. Le prime due gare (sconfitta contro il Sassuolo e pareggio contro il Torino) le ha trascorse per intero in panchina.: i cambiamenti vanno sempre affrontati con le dovute precauzioni e i giusti tempi, così un ritorno al passato è stato necessario per riassestare le zolle. Candreva mette piede in campo, per la prima in questo campionato, contro il Bologna.L’auspicio di un anno diverso per Candreva, sicuramente migliore visto che presto diventerà nuovamente papà.Dopo Bologna, Candreva ha giocato titolare contro il Parma, sostituito al 59’ sullo 0-0, mentre in Champions è entrato in campo al 64’, sullo 0-1 in favore del Tottenham, gara poi terminata 2-1 in favore dell'Inter. Poi ancora titolare nelle ultime due partite contro Sampdoria e Fiorentina, entrambe vinte, con un rigore procurato proprio contro i toscani. Prestazioni premiate con buoni voti in pagella, ma soprattutto con la considerazione di Spalletti, che ha ripreso ad impiegarlo con una certa continuità.Il Meazza mugugna quando potrebbe metterla subito in mezzo e invece tentenna, o quando crossa (troppo) dalla trequarti.