Inter, Inzaghi protesta: "Rigore clamoroso non dato su Thuram. Chi sta seduto deve intervenire"

, allenatore dell', parla dopo l'1-1 con il Milan: "I ragazzi sono stati magnifici, sono andati oltre, ma non oltre gli episodi.. Siamo riusciti a pareggiarla al 93', complimenti anche al Milan che non ha mai mollato. C'è rammarico, volevamo vincere ma non ce l'abbiamo fatta".: "Le ripartenze? Il Milan è una squadra di gamba, ci ha lasciato il possesso e su una ripartenza sono stati bravi a fare gol. Noi potevamo essere più incisivi in alcune giocate. Nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo e avremmo meritato di più".

: "Abbiamo avuto qualche defezione nell'ultimo periodo, ora stiamo recuperando tutti, saranno importanti nelle prossime partite".Poi, a Dazn, Inzaghi aggiunge: "L'episodio del rigore non dato? Capisco che l'arbitro, coperto, possa non vedere, ma chi sta seduto deve intervenire. E' il terzo episodio di questa stagione, dopo il Bologna e Riad...".