Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato a Prime Video: "Sono felice della vittoria, oggi era molto importante, volevamo fare il secondo gol, ma non ci siamo riusciti. Ma comunque era importante vincere. Ho passato mesi complicati per l'infortunio, sono contento di essere tornato, voglio dare il mio contributo. Ora voglio fare il meglio possibile per l'Inter, sono contento di essere una risorsa per il mister. Barella? Sono contento per l'assist, ho sempre detto che è il primo giocatore con il quale andrei in guerra. Devo ringraziarlo, ha le qualità del grande centrocampista. Sa fare la differenza".